Мэй пообещала, что парламент Британии сможет высказаться по второму референдуму по Brexit

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что британские депутаты получат право высказаться по теме повторного референдума по теме выхода страны из состава ЕС, однако для этого им придется сначала одобрить соглашение с ЕС об условиях Brexit. Об этом она заявила, выступая во вторник в Лондоне с программной речью по Brexit.

"Правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума. Тем депутатам, которые хотят проведения второго референдума для того, чтобы подтвердить сделку, - вам нужна [для этого] сделка и, соответственно, [нужно принять] законопроект о выходе из ЕС, чтобы это произошло", - сказала она.

Мэй предупредила, что июньское голосование станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку об условиях выхода страны из состава Евросоюза. "Я думаю, нам нужно помочь им [депутатам] найти способ [принять сделку], и я считаю, что это будет последний шанс", - отметила она, подчеркнув, что в ближайшие дни внесет в Палату общин измененный и улучшенный вариант соглашения.

В ином случае, по словам главы правительства, стране грозят или всеобщие выборы, или вообще отмена результатов референдума 2016 года, на котором большинство британцев высказались за "развод" с Брюсселем. "Если не будет сделки, то тогда должны быть всеобщие выборы или второй референдум, который может привести к отзыву [статьи 50 Лиссабонского договора] и отмене Brexit вообще", - добавила она.

Другие обещания Мэй

Так называемая новая сделка о Brexit, которую представила британский премьер, состоит из дополнительных 10 пунктов, необходимых, согласно замыслу, чтобы помочь заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий для реализации намеченного плана Мэй по осуществлению выхода страны из ЕС. Правительство берет на себя обязательство по поиску альтернативы механизму "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) на острове Ирландия, чтобы заменить его к декабрю 2020 года.

Мэй подчеркнула, что депутаты Палаты общин смогут в дальнейшем определять "цели переговоров" с Брюсселем и высказываться по заключенным соглашениям о будущем партнерстве с европейским сообществом. С целью завоевания голосов депутатов оппозиционной Лейбористской партии британский премьер пообещала, что новый законопроект о защите права британских трудящихся ни в чем не будет уступать аналогичному законодательству, которое будет принято в ЕС. Правительство также признало важность достижения "таможенного компромисса" с теми британскими депутатами, которые выступают за сохранение максимальной интеграции Великобритании в европейский таможенный союз и единый рынок.

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