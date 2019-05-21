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Brexit
Обновлено 

Мэй пообещала, что парламент Британии сможет высказаться по второму референдуму по Brexit

Британский премьер отметила, что июньское голосование станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку по условиям выхода страны из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool
Описание
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что британские депутаты получат право высказаться по теме повторного референдума по теме выхода страны из состава ЕС, однако для этого им придется сначала одобрить соглашение с ЕС об условиях Brexit. Об этом она заявила, выступая во вторник в Лондоне с программной речью по Brexit.

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"Правительство включит в законопроект о выходе из ЕС требование о проведении голосования по вопросу о проведении второго референдума. Тем депутатам, которые хотят проведения второго референдума для того, чтобы подтвердить сделку, - вам нужна [для этого] сделка и, соответственно, [нужно принять] законопроект о выходе из ЕС, чтобы это произошло", - сказала она.

Мэй предупредила, что июньское голосование станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку об условиях выхода страны из состава Евросоюза. "Я думаю, нам нужно помочь им [депутатам] найти способ [принять сделку], и я считаю, что это будет последний шанс", - отметила она, подчеркнув, что в ближайшие дни внесет в Палату общин измененный и улучшенный вариант соглашения.

В ином случае, по словам главы правительства, стране грозят или всеобщие выборы, или вообще отмена результатов референдума 2016 года, на котором большинство британцев высказались за "развод" с Брюсселем. "Если не будет сделки, то тогда должны быть всеобщие выборы или второй референдум, который может привести к отзыву [статьи 50 Лиссабонского договора] и отмене Brexit вообще", - добавила она.

Другие обещания Мэй

Так называемая новая сделка о Brexit, которую представила британский премьер, состоит из дополнительных 10 пунктов, необходимых, согласно замыслу, чтобы помочь заполучить поддержку со стороны представленных в Палате общин партий для реализации намеченного плана Мэй по осуществлению выхода страны из ЕС. Правительство берет на себя обязательство по поиску альтернативы механизму "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) на острове Ирландия, чтобы заменить его к декабрю 2020 года.

Мэй подчеркнула, что депутаты Палаты общин смогут в дальнейшем определять "цели переговоров" с Брюсселем и высказываться по заключенным соглашениям о будущем партнерстве с европейским сообществом. С целью завоевания голосов депутатов оппозиционной Лейбористской партии британский премьер пообещала, что новый законопроект о защите права британских трудящихся ни в чем не будет уступать аналогичному законодательству, которое будет принято в ЕС. Правительство также признало важность достижения "таможенного компромисса" с теми британскими депутатами, которые выступают за сохранение максимальной интеграции Великобритании в европейский таможенный союз и единый рынок.

В новость были внесены изменения (19:37 мск) — добавлены подробности.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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