СМИ: разбившийся 27 февраля вертолет Ми-17-В5 был по ошибке сбит ПВО Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-17-В5, потерпевший катастрофу 27 февраля в округе Бадгам на севере Индии, на самом деле был сбит по ошибке индийскими средствами ПВО. Как сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на источники, в течение 20 дней должно быть закончено следствие и названы виновники инцидента.

По информации телеканала, вертолет, на борту которого погибли шесть военнослужащих ВВС Индии (еще один человек погиб на земле), был сбит подразделением ПВО, расквартированным в городе Сринагаре. Он был уничтожен зенитной ракетой SPYDER израильского производства.

Это произошло, когда в воздухе над спорным Кашмиром произошел первый массовый воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года. По данным индийской стороны, в воздушном столкновении участвовали восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских самолета. Как сообщил тогда Нью-Дели, в этом бою индийский МиГ-21 сбил пакистанский F-16, но при этом сам был сбит ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя. Индийский пилот попал в плен и вскоре был передан представителям индийской стороны.

Вертолет Ми-17, который перевозил персонал ВВС, примерно в это же время поднялся в воздух в 200 км от места воздушного боя. Системы ПВО Индии, которые были приведены в повышенную боеготовность, заметили низколетящую цель и по не выясненным пока причинам сбили ее. Следствие выясняет, работала ли на вертолете система распознавания "свой/чужой" и были ли предупреждены военные диспетчеры о полете вертолета.