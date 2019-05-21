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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео считает возможной причастность Ирана к инцидентам в Персидском заливе

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон продолжает предпринимать меры по защите американских интересов

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не исключил возможности того, что за недавними инцидентами с нападениями на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) мог стоять Иран. Об этом он заявил во вторник в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту в его авторской программе The Hugh Hewitt Show.

"Мы не пришли к заключениям, о которых можно говорить публично, однако учитывая все те региональные конфликты, которые происходили на протяжении последнего десятилетия, а также то, как осуществлялись эти нападения, представляется вполне вероятным, что Иран мог за всем этим стоять, - заявил госсекретарь США. - Мы продолжаем изучать обстановку и, что более важно, мы продолжаем предпринимать меры по защите американских интересов и по сдерживанию таких действий Ирана в регионе, которые могут привести к эскалации, что, в свою очередь, может обернуться ростом цен на нефть и хаосом на мировых рынках нефти".

14 мая МИД ОАЭ сообщил, что утром 12 мая у порта Эль-Фуджайра четыре торговых судна "стали целью акта саботажа" в исключительной экономической зоне государства. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника в правительстве ОАЭ сообщило, что атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel.

Теги
СШАИранОАЭСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)
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