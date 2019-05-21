{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание на полдень 22 мая

В повестку заседания планируется включить рассмотрение поправок в закон "О выборах народных депутатов Украины"

КИЕВ, 21 МАЯ. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены изменения в закон о выборах депутатов, на полдень 22 мая.

На эту тему
Процедура роспуска Верховной рады Украины

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады", - написал Парубий во вторник в Twitter.

При этом он приложил копию своего распоряжения, в котором сказано, что внеочередное пленарное заседание состоится в 12:00. Парубий добавил, что решение принято в связи с соответствующим требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава государства обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады в среду "для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". До этого во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента Украины
Ранее новый украинский лидер назначил Андрея Богдана руководителем своей администрации
Читать полностью