Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание на полдень 22 мая

КИЕВ, 21 МАЯ. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены изменения в закон о выборах депутатов, на полдень 22 мая.

"Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады", - написал Парубий во вторник в Twitter.

При этом он приложил копию своего распоряжения, в котором сказано, что внеочередное пленарное заседание состоится в 12:00. Парубий добавил, что решение принято в связи с соответствующим требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава государства обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады в среду "для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". До этого во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.