МИД РФ: Запад по политическим мотивам заблокировал проведение заседания СБ ООН по Украине

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская сторона сожалеет, что западные страны в Совете Безопасности ООН по политическим мотивам заблокировали проведение заседания по вопросу о принятии на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии МИД РФ.

"Цель инициативы - привлечь внимание международного сообщества к тому, что этот документ носит дискриминационный характер в отношении русскоязычного населения и национальных меньшинств Украины, грубо нарушает одобренный резолюцией СБ 2202 (2014) "Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей", идет вразрез с правозащитными обязательствами Киева и попирает ряд международно-правовых и конституционных норм, - отметили в ведомстве. - Вступление закона в силу отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и чревато дальнейшим осложнением ситуации на востоке Украины".

"Вызывает сожаление, что западные члены Совета Безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране", - подчеркнули в министерстве.

"Рассчитываем на то, что западные партнеры и международные правозащитные структуры дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева и используют свое влияние для защиты прав национальных меньшинств на Украине", - отметили в МИД.