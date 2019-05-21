Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

"Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее Богдан выступал в качестве советника Зеленского по юридическим вопросам.

Андрей Богдан родился во Львове, по образованию юрист, работал адвокатом. В 2007 году Богдан участвовал в парламентских выборах от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В том же году работал заместителем министра юстиции Украины.

В 2010 году назначен заместителем министра Кабинета министров Украины. В 2014 году был внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского. Тогда же вновь баллотировался в Раду, но от "Блока Петра Порошенко". Мандата не получил, несмотря на то, что его место было проходным, так как партия отменила его регистрацию в качестве кандидата.