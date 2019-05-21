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Кризис на Украине
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Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

До этого он выступал в качестве советника нового президента Украины по юридическим вопросам
Андрей Богдан STR/NurPhoto via Getty Images
Описание
Андрей Богдан
© STR/NurPhoto via Getty Images

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее Богдан выступал в качестве советника Зеленского по юридическим вопросам.

Андрей Богдан родился во Львове, по образованию юрист, работал адвокатом. В 2007 году Богдан участвовал в парламентских выборах от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В том же году работал заместителем министра юстиции Украины.

В 2010 году назначен заместителем министра Кабинета министров Украины. В 2014 году был внештатным советником экс-губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского. Тогда же вновь баллотировался в Раду, но от "Блока Петра Порошенко". Мандата не получил, несмотря на то, что его место было проходным, так как партия отменила его регистрацию в качестве кандидата.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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