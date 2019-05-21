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Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

Глава администрации президента Андрей Богдан отметил, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу
Президент Украины Владимир Зеленский Петр Сивков/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом во вторник заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".

Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. "Договоренности - или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, - относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом", - сказал он.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. "Закон о референдуме - это однозначно, это основное направление нашей деятельности", - подчеркнул он.

Теги
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