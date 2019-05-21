Богдан: экс-министр финансов Украины может стать главой Совета нацбезопасности страны

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант назначения бывшего министра финансов страны Александра Данилюка на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом во вторник сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.

"Данилюк рассматривается на должность главы СНБО", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина". Богдан уточнил, что окончательное решение глава государства еще не принял.

Руководитель президентской администрации добавил, что, по мнению главы государства, Минобороны и СНБО не должны возглавлять военные. "Там должны быть менеджеры с достаточным уровнем доверия у западных партнеров, с разными знаниями о материальном обеспечении армии", - пояснил он.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении предыдущего секретаря СНБО Александра Турчинова 17 мая.