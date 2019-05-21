Зеленский назначил заместителей руководителя администрации президента Украины

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил заместителей руководителя своей администрации, а также ряд своих советников. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

"Назначить Трофимова Сергея Владимировича первым заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в одном из документов. Кроме того, должности заместителя главы администрации президента Украины получили Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.

На пост своего советника и представителя в Верховной раде Зеленский назначил Руслана Стефанчука. Пост советника президента также получил Михаил Федоров, помощника - Андрей Ермак.

Ранее во вторник украинский лидер подписал указ о назначении Андрея Богдана главой администрации.