В Абхазии второй день протестуют. Оппозиция настаивает на переносе выборов президента

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Оппозиция второе день проводит в Абхазии акции с требованием переноса выборов президента c лета на осень. Во вторник представители оппозиции перекрыли два участка на центральной республиканской трассе, в столице практически парализовано движение общественного транспорта, а представители ведущей для страны туристической отрасли сообщили о первых потерях из-за обострения политической обстановки.

Второй вопрос, которой волнует протестующих, - состояние и причины болезни одного из лидеров оппозиции Аслана Бжании, заявившего об участии в выборах президента. Из-за его госпитализации оппозиция и требует перенести выборы. Во вторник Генеральная прокуратура Абхазии и спикер парламента Валерий Кварчия обнародовали заключение врачей, которое отрицает факт отравления депутата. Вместе с тем эксперты и представители оппозиции настаивают на более тщательном исследовании причин недомогания Бжании и привлечением пула экспертов.

Акция неповиновения

Акция оппозиции началась в понедельник утром у здания парламента в центре Сухума. Ее участники требовали переноса выборов президента. Бжания был госпитализирован 18 апреля в Москве, спустя месяц представители оппозиции и члены его семьи заявили, что Бжания мог быть отравлен.

В понедельник парламент Абхазии по настоянию оппозиции собрался на внеочередную сессию, однако сторонникам переноса выборов на 23 ноября не удалось собрать и половины голосов. После решения парламента протестующие в центре Сухума объявили о проведении бессрочной акции и акциях неповиновения по всей республике, пока их требования не будут удовлетворены, и потребовали отставки президента Рауля Хаджимбы.

Вечером в районе здания парламента собралось около 700 человек, среди собравшихся произошли незначительные потасовки. В центр города был стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии

Перекрытие дорог и отмена туров

Акция протеста у здания парламента не прекращалась всю ночь и продолжилась во вторник. Ночью митингующие заблокировали проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района - это участки, которые ведут к Сухуму от российско-абхазской и от грузино-абхазской границ соответственно. В районе перекрытия скопилось много машин, в Сухум пропускали только автомобили скорой медицинской помощи и машины с детьми.

Утром оппозиция разблокировала оба участка. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии (лидером которого является Бжания) Теймураз Хишба пояснил, что перекрытие имело предупредительный характер. "Мы оставляем за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль страны", - сказал он журналистам.