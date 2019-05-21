Меркель и Макрон выступили за быстрое решение вопросов по членству РФ в Совете Европы

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся полноправного членства РФ в Совете Европы (СЕ), нужно решить как можно быстрее. Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил во вторник кабмин Германии.

"Канцлер и французский президент подчеркнули, что России место в Совете Европы. Они указали на важность быстрого решения всех открытых вопросов, чтобы Россия могла быть членом со всем правами и обязанностями", - говорится в сообщении.

Во встрече в Хельсинки примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Спор о членстве России в Совете Европы продолжается уже пять лет. В ответ на присоединение Крымского полуострова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в 2014 году лишила Россию определенных прав, включая право голоса. В ответ на санкции Москва решила больше не присылать делегации в ПАСЕ. Кроме того, с лета 2017 года Россия больше не платит членские взносы в СЕ.

О кризисе в Сирии

Политики призвали Путина использовать влияние для перемирия в Идлибе, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В том, что касается Сирии, канцлер и французский президент снова выразили обеспокоенность в связи с недавним наступлением сирийского режима на северо-западе страны. Они призвали президента Путина использовать свое влияние для обеспечения перемирия в Идлибе", - отметил Зайберт.

Лидеры России, Германии и Франции обсудили вопрос создания "достойного доверия инклюзивного конституционного комитета по содействию политическому процессу" в Сирии.

Об иранской сделке по атому

По словам Зайберта, обсуждалась и проблема сохранения сделки по иранской ядерной программе.

"Они подчеркнули необходимость убедить Иран остаться в сделке", - отметил Зайберт. Лидеры трех стран "единодушно выразили свою приверженность сохранению" сделки по ядерной программе.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполняют свои обязательства.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Об Украине

Париж и Берлин также выразили критику относительно указа об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. "Канцлер и французский президент обсудили с российским президентом, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после смены президента в Киеве. Они повторили критику в связи с недавними российскими указами об облегченной выдаче российского гражданства украинским гражданам", - говорится в сообщении кабмина ФРГ.