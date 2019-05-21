Участники массового митинга в Праге призвали Бабиша уйти в отставку

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Около 50 тыс. человек приняли во вторник участие в митинге за независимую юстицию на Вацлавской площади в центре Праги. На нем прозвучали требования об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), миллиардера Андрея Бабиша, а также одной из его ближайших соратников - министра юстиции республики Марии Бенешовой. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Митинг продолжался в течение двух часов. Его участники заполнили более половины Вацлавской площади, которая является одной из крупнейших в городах Чехии.

Среди участников акции протеста находились политики и депутаты парламента от партий правительственной оппозиции. Перед ними выступили пражский католический епископ Вацлав Малы, общественные деятели и деятели культуры, гражданские активисты и спортсмены. Они обвинили премьера в злоупотреблении служебным положением, коррупции и сотрудничестве со спецслужбами социалистической Чехословакии (1948-1989). Министр юстиции, по их мнению, "покрывает эти деяния и должна обезопасить его от уголовной ответственности".

В руках у митингующих были плакаты с лозунгами: "Бабиша за решетку!", "Не хотим сексота во главе правительства!", "Долой мошенника из премьеров!", "Требуем обеспечить независимость юстиции!", "Чехия - не фирма Бабиша!" и другие. На некоторых плакатах содержались надписи, оскорбительные для президента республики Милоша Земана, поддерживающего главу кабинета министров.

В Праге состоявшийся митинг за независимость юстиции стал четвертым и крупнейшим в течение последнего месяца. В предыдущих акциях протеста, по данным организующего их гражданского объединения "Миллион мгновений за демократию", принимало участие от 15 до 20 тыс. граждан.

Позиция премьера

Сам премьер заявил журналистам, что организаторы акций протеста действуют популистскими методами и добиваются внимания общественности перед предстоящими в республике в пятницу и субботу выборами в Европейский парламент.

"Считаю это [акции протеста] балаганом. Проведение митингов было спланировано перед выборами в Европарламент. Наши политические оппоненты стараются настроить избирателей против нас (АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии, которые в парламенте опираются на поддержку компартии - прим. ТАСС)," - заявил Андрей Бабиш.

Расследование по делу Бабиша

В апреле полиция завершила расследование дела о махинациях с дотациями, фигурантом которого является Бабиш. Оно длилось почти три года. Следствие рекомендовало прокуратуре вынести обвинительное заключение. Практически одновременно в отставку подал министр юстиции Ян Кнежинек, место которого заняла Мария Бенешова.

Бабиш категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он называет их провокацией политических противников, которые добиваются его устранения из политики. Это мнение разделяет и президент Чехии Милош Земан.

В Чехии в прошлом году неоднократно проходили массовые демонстрации и митинги с требованием отставки с поста премьера Андрея Бабиша.