NYT: Трамп потратил на предвыборную рекламу в Facebook больше любого демократа

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потратил с начала года на рекламу в социальной сети Facebook больше любого претендента на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства 2020 года. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные интернет-ресурса Bully Pulpit Interactive .

По его информации, с начала 2019 года действующий глава американской администрации вложил более $5,6 млн в рекламу своей предвыборной кампании в Facebook и более $3,2 млн - в сервисе Google. За Трампом в этом рейтинге с большим отставанием следуют сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая потратила $1,1 млн на продвижение в Facebook и $417 тыс. - в Google, и сенатор от Калифорнии Камала Харрис - ее расходы ограничились менее чем $1,1 млн в Facebook и $419 тыс. - в Google.

При этом издание отмечает, что конкуренцию Трампу может составить бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден, который объявил о своем участии в предвыборной гонке лишь 25 апреля. За это время он успел вложить в свое продвижение среди избирателей более $1,5 млн: $960 тыс. в Facebook и $541 тыс. на платформе Google. Он уже обогнал Трампа по затратам на рекламу за период с конца прошлого месяца.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата и национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.