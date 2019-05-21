СМИ: боевики обстреляли город Сукейлабия в провинции Хама

ТАСС, 21 мая. Экстремистские группировки, действующие на севере провинции Хама, обстреляли во вторник город Сукейлабия и его окрестности. Как сообщила газета Al Watan, боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня. В результате был нанесен материальный урон жилым постройкам, сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

Ранее бандформирования предприняли контратаку на позиции правительственных сил, пытаясь отвоевать освобожденные в начале мая населенные пункта Кфар-Набуда и Брейдидж. По информации издания, сирийские военнослужащие отразили это нападение, противник понес потери.

Артиллерия сирийской армии открыла огонь по командным пунктам и лагерям боевиков в ответ на нарушения ими режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. Удары были нанесены по районам Абдин и Эль-Хобейт в соседней провинции Идлиб. По сведениям издания, в ходе артподготовки был ликвидирован один их полевых командиров террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) по имени Усама Хусейн ад-Диб.

Военный источник сообщил, что правительственные войска готовятся сейчас ко второму этапу операции по зачистке от террористов долины Сахль-эль-Габ у реки Оронт. В ходе первого этапа операции сирийская армия и ополченцы освободили 19 городов и поселков, расширив зону своего контроля на глубину 20 км на севере провинции Хама.