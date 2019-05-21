Оппозиция согласилась на перенос выборов президента Абхазии на 26 августа

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Представители оппозиции в Абхазии согласились с переносом на 26 августа даты выборов главы государства, сообщил по итогам переговоров с президентом Раулем Хаджимбой руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

В Абхазии второй день протестуют.

В Абхазии второй день протестуют. Оппозиция настаивает на переносе выборов президента

"Это мирная акция была, и мы впервые чего-то добились. Будем надеяться, что [лидер оппозиции Аслан] Бжания пройдет президентскую кампанию. Семья Бжании на август готова", - сказал он, отметив, что речь идет о 26 августа.

Как передает корреспондент ТАСС, представители оппозиции Абхазии после достижения договоренности о переносе голосования завершают двухдневную акцию. Они покидают площадь перед зданием парламента республики.

"Давайте пойдем домой с чувством выполненного долга", - призвал участников акции Хишба после переговоров с президентом.

Акция оппозиции началась в центре Сухума в понедельник. Оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента республики из-за госпитализации одного из своих лидеров Аслана Бжании, который заявил об участии в выборах. Он был госпитализирован в апреле в тяжелом состоянии. Его близкие утверждают, что Бжанию могли отравить.

Во вторник спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что поступило официальное заключение врачей, которое отрицает факт отравления Бжании.

В новость были внесены изменения (22 мая в 00:04 мск) — добавлена информация о завершении акции в Сухуме.