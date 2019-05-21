Reuters: полиция Джакарты применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

ТАСС, 21 мая. Полиция применила слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов, участвовавших в акциях протеста в Джакарте. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, силы безопасности применили спецсредства для рассеивания манифестантов, которые по окончании митинга оппозиции начали забрасывать полицейских петардами. Отмечается, что столкновения проходили на главной улице города.

Ранее сообщалось о незначительных столкновениях, которые были отмечены в центре Джакарты, когда сотрудники полиции пытались разогнать митинг сторонников оппозиционного кандидаты в президенты Индонезии Прабово Субианто. На акцию протеста, по данным местных СМИ, вышли не менее 2 тыс. человек. Во время самого митинга серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности. Как рассказал журналистам официальный представитель полиции республики Мухаммад Икбаль, "по оперативным данным, из других городов в Джакарту направились специальные группы для организации беспорядков".

Ранее во вторник председатель ЦИК Ариф Будиман объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник - 44,5%. Представители штаба Субианто заявили, что, согласно закону, в течение трех дней после объявления результатов голосования они подадут иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а затем и при подсчете голосов были массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.