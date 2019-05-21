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Политический кризис в Венесуэле

WSJ: США хотят ввести санкции против обогатившихся на поставках продуктов в Венесуэлу

Ограничительные меры могут быть введены уже "в ближайшие недели или месяцы", сообщили источники газеты

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американские власти готовятся ввести санкции против представителей властей Венесуэлы и частных лиц, которые, по их мнению, присваивали себе средства, выделенные на снабжение страны продовольствием. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, в том числе в американской администрации.

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По их словам, ограничительные меры могут быть введены уже "в ближайшие недели или месяцы". Помимо санкций, американские власти намерены выдвинуть обвинения против людей, которые предположительно "накопили крупные суммы денег на иностранных счетах", а также вложили их в "недвижимость в США, яхты и самолеты". Издание подчеркивает, что речь идет как о представителях правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и о частных подрядчиках, которые, по мнению властей США, причастны к присвоению "миллиардов долларов государственных средств, выделенных на снабжение страны продовольствием, а также на другие задачи".

Газета подчеркивает, что на такой шаг американские власти могут пойти ради оказания большего давления на Мадуро, а также для того, чтобы лишить его доходов, которые в США считают незаконными. При этом они рассчитывают "отследить государственные средства, которые, как считает Вашингтон, должны перейти под контроль [лидера венесуэльской оппозиции Хуана] Гуайдо".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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