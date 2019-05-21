WSJ: США хотят ввести санкции против обогатившихся на поставках продуктов в Венесуэлу

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Американские власти готовятся ввести санкции против представителей властей Венесуэлы и частных лиц, которые, по их мнению, присваивали себе средства, выделенные на снабжение страны продовольствием. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, в том числе в американской администрации.

По их словам, ограничительные меры могут быть введены уже "в ближайшие недели или месяцы". Помимо санкций, американские власти намерены выдвинуть обвинения против людей, которые предположительно "накопили крупные суммы денег на иностранных счетах", а также вложили их в "недвижимость в США, яхты и самолеты". Издание подчеркивает, что речь идет как о представителях правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и о частных подрядчиках, которые, по мнению властей США, причастны к присвоению "миллиардов долларов государственных средств, выделенных на снабжение страны продовольствием, а также на другие задачи".

Газета подчеркивает, что на такой шаг американские власти могут пойти ради оказания большего давления на Мадуро, а также для того, чтобы лишить его доходов, которые в США считают незаконными. При этом они рассчитывают "отследить государственные средства, которые, как считает Вашингтон, должны перейти под контроль [лидера венесуэльской оппозиции Хуана] Гуайдо".