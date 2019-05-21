Пентагон: США сконцентрировались на предотвращении просчетов со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты уделяют особое внимание сдерживанию Ирана и предотвращению возможных просчетов с его стороны. Об этом сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан после проведения закрытых брифингов для законодателей обеих палат Конгресса. Трансляцию беседы вел телеканал C-SPAN.

И.о. министра в очередной раз заявил, что США смогли "сдержать атаки [Ирана] против американских сил" благодаря перегруппировке войск в регионе. "На этом этапе мы уделяем особое внимание предотвращению просчетов со стороны Ирана, мы не хотим эскалации. Речь идет о сдерживании, а не о войне. Мы не собираемся идти на войну", - подчеркнул Шанахан.

Вместе с ним закрытые брифинги проводил и госсекретарь Майкл Помпео. Он выразил уверенность в том, что у США "есть много способов иметь каналы связи" с иранским руководством.

Мнение законодателей

После брифинга председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) повторил высказанную ранее Помпео позицию, согласно которой, за недавними инцидентами с нападениями на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стоял Тегеран. "Они [представители вашингтонской администрации] объяснили нам, чем нынешние иранские угрозы отличаются от прежних, а также рассказали о том, что иранское правительство, аятолла координировали и руководили нападением на корабли и трубопровод", - утверждал сенатор.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) подчеркнул, что вашингтонская администрация "ослабляет риторику" в отношении Тегерана и не хочет проведения военных действий. По словам старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола (от штата Техас), правительство США нацелено на сдерживание иранских сил. Он подчеркнул, что у американского президента Дональда Трампа "нет намерений вступать в войну в регионе". "Это сдерживающая операция, проводимая с целью остановить эскалацию и агрессию Ирана", - сказал конгрессмен.

14 мая МИД ОАЭ сообщил, что 12 мая у порта Эль-Фуджайра против четырех торговых судов была совершена диверсия в исключительной экономической зоне государства. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ сообщило, что атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel.

О ситуации вокруг Ирана

На прошлой неделе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран не хочет войны, но и не опасается боевых действий. Президент США Дональд Трамп 16 мая выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.