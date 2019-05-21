СМИ: США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей - бомбардировщиков F-35 вместо российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В обратном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями, сообщил во вторник американский телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По их данным, Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400. Данное предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телеканала.

"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", - приводит телеканал слова одного источника из Госдепартамента. "Мы подчеркиваем то, что Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру получения С-400", - добавил источник. В качестве таких последствий для Турции называются исключение из программы F-35, возмещение стоимости 100 заказанных, но не поставленных истребителей, введение американских санкций и наказание по линии НАТО.

В минувшую пятницу в Стамбуле прошла встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, турецкий лидер заверил, что Анкара выполнит контракт по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление на республику.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России такие зенитные системы.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.