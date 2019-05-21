Правительство Бразилии считает необоснованной критику со стороны Amnesty Interantional

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Бразилии считает необоснованной прозвучавшую во вторник критику со стороны правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") в свой адрес в связи с тем, что их политика якобы представляет угрозу жизни и свободы граждан. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и министерства по делам женщин, семьи и защиты прав человека южноамериканской республики.

"Нами не обнаружено свидетельств того, что эти обвинения основаны на конкретных данных или фактах", - говорится в документе. Власти также заявили о готовности к диалогу с активистами по указанным в их письме вопросам. Как утверждают министерства, правительство готово на деле доказать, что правозащитная повестка является одной из приоритетных.

Во вторник Amnesty International распространила текст открытого обращения с критикой государственной политики в области общественной безопасности, неэффективных, по их мнению, подходов к борьбе с наркопреступлениями. Кроме того, организация обвинила правительство Бразилии в дискриминации по отношению к коренному населению и потомкам жертв рабовладельческого строя, а также в "необоснованном" усиления контроля за деятельностью неправительственных организаций (НПО). В письме правозащитники также высказали обеспокоенность в связи с инициативами новой власти по либерализации оружейного законодательства.

В 2017 году Amnesty International назвал Бразилию одной из самых опасных стран американского континента для ведения правозащитной деятельности. Особую обеспокоенность организации вызывала безопасность активистов природоохранной сферы, а также тех, кто защищает земельные права граждан.

Вступивший в должность главы государства 1 января 2019 года Жаир Болсонару был избран на этот пост от Социал-либеральной партии сроком на четыре года. Политик придерживается ультраправых консервативных взглядов - выступает против абортов, легализации наркотиков, однополых браков, политики открытых дверей по отношению к иммигрантам, крайне негативно настроен к предоставлению прав представителям ЛГБТ-сообщества, высказывается за введение смертной казни и пожизненного заключения (в Бразилии оба вида наказания запрещены). Одним из первых указов Болсонару на посту президента в стране упрощен порядок получения разрешения на владение оружием.