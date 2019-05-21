Законодатели США обязали экс-директора по коммуникациям Белого дома явиться на слушания

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) во вторник обязал явиться в комитет на слушания для дачи показаний по поводу предполагаемых случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, а также Энни Доналдсон - экс-главу аппарата бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Об этом говорится в распространенном комитетом заявлении Надлера.

"Настоящим вы [Хикс] обязаны 19 июня 2019 года в 10:00 [17:00 мск] предстать перед юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США", - говорится в документе. Демократ также обязал Хикс и Доналдсон предоставить до 4 июня документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, в течение двух лет проводившего расследование дела о приписываемом России вмешательстве в ходе избирательной кампании 2016 года в США. Доналдсон должна явиться в комитет 24 июня. Хикс сотрудничала с Мюллером во время разбирательства.

В понедельник Белый дом позволил своему бывшему юрисконсульту Макгану проигнорировать аналогичную повестку на запланированные на вторник слушания юридического комитета, связанные с итогами завершенного Мюллером расследования. Ранее в интервью телекомпании ABC пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила, что Белый дом не разрешит Макгану представить Конгрессу документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила АВС, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается явки Макгана на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.