Полиция задержала более 20 подозреваемых в участии в беспорядках в Джакарте

СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индонезии задержали свыше 20 подозреваемых в организации беспорядков, произошедших минувшей ночью в центре Джакарты. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель правоохранительных органов страны Дэди Прасетио.

"Они подозреваются в подстрекательствах, организации и участии в беспорядках, которые произошли около ночного рынка в районе Танах Абанг. Все задержанные являются приезжими из других городов страны", - приводит его слова новостной портал Detik. Полицейский также "предостерег от распространения в социальных сетях провокационных видео, которые были сняты прошлой ночью участниками протестов".

По сообщениям из индонезийской столицы, правоохранительные органы вынуждены были применять слезоточивый газ для разгона немногочисленных групп демонстрантов, которые отказывались завершить акции протеста. Кроме того, манифестанты, не подчиняясь требованиям полиции, начали забрасывать сотрудников петардами, камнями, а также пытались прорваться через заграждения около здания Управления по наблюдению за выборами.

Представители органов правопорядка во вторник также рассказали, что численность полицейских и военнослужащих, мобилизованных для обеспечения безопасности, увеличилась с 32 тыс. до 50 тыс. человек.

Причины протестов

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

Вскоре около 2 тыс. сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием пересмотреть итоги выборов. По сообщениям индонезийских СМИ, главным организатором выступает неформальное "Движение в защиту ислама 212", которое объединяет различные исламские группировки, в том числе радикального толка. Свое название получило после проведения в столице 2 декабря 2016 года крупномасштабного шествия против тогдашнего губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнамы, которого обвинили в оскорблении чувств мусульман. Тогда им удалось вывести на улицы от 4 до 5 млн человек.

Между тем непосредственно сам Субианто неоднократно дистанцировался от любых акций протеста в свою поддержку.