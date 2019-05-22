Пять центров размещения в провинции Хомс приняли беженцев из лагеря Эр-Рукбан

ДАМАСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Беженцы из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, получили необходимые условия для жизни в пяти созданных властями Сирии центрах временного размещения на территории провинции Хомс. Об этом журналистам в среду сообщил замгубернатора провинции Амель Халиль.

"Мы подготовили для беженцев пять центров временного размещения. Мы принимаем людей и обеспечиваем им все условия для жизни, выдаем продукты, воду, оказываем медицинскую помощь. Огромная разница между тем, что у этих людей есть здесь и что было там. Рукбан - это настоящий лагерь смерти", - сказал он.

В лагере Эр-Рукбан люди не могли получить элементарную медицинскую помощь, отсутствовала питьевая вода. Антисанитария становилась причиной множества болезней. Как уточнили журналистам врачи сирийского Красного полумесяца, которые дежурят в центре временного размещения "Махмуд-Усман", практически у каждого второго осмотренного пациента диагностируются хронические заболевания.

"Многие истощены от голода. У детей в основном аллергия, кишечные и вирусные инфекции, но встречаются и критические случаи. Лекарств у нас хватает для помощи на месте, - говорит врач Набиль Вафаэй.

В центрах временного размещения беженцы получили медицинскую помощь, горячее питание и возможность спать в помещении, не боясь выстрелов. Центр "Махмуд-Усман" разместился в здании бывшей школы, каждая семья смогла получить по отдельной комнате. Здесь они смогут жить столько времени, сколько сами посчитают нужным.

О лагере Эр-Рукбан

О бедственном положении беженцев в Рукбан, расположенном на подконтрольных США территориях, 15 мая сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. Отмечалось, что там критическая ситуация. На сегодняшний день из лагеря вышли более 12 тыс. человек

По словам беженцев, жизнь в лагере Эр-Рукбан осложнялась тем, что боевики проводили поборы и грабежи среди населения. Как сообщила журналистам беженка Сахед, порой ей нечем было кормить ребенка - на неделю была лишь одна лепешка, полкило зерна и риса. "Боевики забирали все продукты из гуманитарной помощи и продавали нам. Килограмм риса стоил от 600 до 1000 лир. Для нас это были огромные деньги", - сказала она.

Покинуть лагерь было непросто - за это боевики требовали деньги. "Когда мы узнали, что открылся гуманитарный коридор и нас ждут, мы собрали все вещи и попытались выехать, но боевики запретили покидать лагерь, а нас собралось уже несколько сотен человек. И мы пошли напролом. Остановить нас они уже не смогли", - говорит беженец Садык Хэр Найжла.

У Садыка Найжла четверо дочерей. Самая младшая по имени Амир родилась в Рукбане. Молодая мама не получала элементарной медицинской помощи, ребенка не осматривали врачи.

Тот факт, что территория, на которой расположен лагерь Эр-Рукбан, был под контролем армии США, не влиял не улучшение условий жизни, говорят беженцы. "Сначала мы думали, что можно пожаловаться американцам, но их в лагере никто не видел. Они там не появлялись, им было просто наплевать на нас и на наши семьи, и боевики вели себя так, как будто им все позволено", - рассказал Али Хусейн Али.