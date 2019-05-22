Заксобрание Хоккайдо осудило депутата парламента за слова о захвате Курил

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание префектуры Хоккайдо единогласно приняло в среду резолюцию с осуждением депутата национального парламента Ходаки Маруямы, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Документ требует также решать проблемы в отношениях с Россией исключительно дипломатическим путем, сообщает информационное агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Для жителей нашей префектуры, - говорится в заявлении, - неприемлемы такие высказывания, они вызывают у нас сильный гнев". Депутаты законодательного собрания острова Хоккайдо, который непосредственно примыкает к Сахалину и Курилам, высказались за развитие дружественных связей с Россией, за продолжение дипломатических усилий, направленных на заключение с ней мирного договора.

Накануне правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее младший союзник по правящей коалиции, центристская партия "Комэйто", внесли в нижнюю палату парламента Японии проект резолюции с осуждением Маруямы. В свою очередь, все шесть оппозиционных партий страны предлагают принять там документ, требующий от депутата добровольно подать в отставку.

Сам Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В минувшие выходные Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.