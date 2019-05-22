СМИ: в Японии арестовали мужчину за попытку лазером ослепить пилота самолета ВВС США

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы японской столичной префектуры арестовали местного жителя по обвинению в том, что он пытался с помощью лазерной указки ослепить пилота транспортного самолета ВВС США на авиабазе Иокота. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По его данным, 60-летнего мужчину, который уже признал свою вину, подозревают в причастности к нескольким десяткам аналогичным инцидентам. В общей сложности за прошедший год в районе расположенной в Токио базы ВВС США Иокота было зафиксировано порядка 40 таких случаев. Последний из них произошел в феврале - тогда американские военные из соображений безопасности были вынуждены прервать тренировочный полет.