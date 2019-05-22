Госдеп рекомендовал американцам избегать районов проведения акций протеста в Джакарте

ТАСС, 22 мая. Государственный департамент выступил в среду с предупреждением к американским гражданам о крайней нежелательности посещения районов проведения манифестаций в столице Индонезии Джакарте. Об этом говорится на официальной странице Консульской службы Госдепа.

В сообщении указывается, что "манифестации, связанные с объявлением результатов недавних выборов, продолжались всю ночь". Также отмечается, что "стычки между полицией и участниками акций протеста проходили близ многих объектов в центральной части Джакарты". В этой связи дипломатическая миссия США в индонезийской столице "настоятельно рекомендовала гражданам США избегать районов, где проводятся демонстрации".

Ранее сообщалось, что, по данным губернатора Джакарты Аниса Басведана, в результате столкновений в столице Индонезии по меньшей мере шесть человек погибли, еще около 200 получили ранения.

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд.

Вскоре около двух тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием пересмотреть итоги выборов. По сообщениям индонезийских СМИ, главным организаторам выступает неформальное "Движение в защиту ислама 212", которое объединяет различные исламские группировки, в том числе радикального толка.