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Al Jazeera: мятежники Йемена с помощью БПЛА атаковали аэропорт в городе Наджран

Дроны атаковали ангары, в которых находились боевые самолеты саудовских ВВС, рассказали представители "Ансар Аллах"

ТАСС, 22 мая. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аэропорт города Наджран, расположенного в юго-восточной части Саудовской Аравии. Об этом сообщил в среду телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению представителей "Ансар Аллах", дроны атаковали ангары, в которых находились боевые самолеты саудовских ВВС. О результативности налетов на аэродром Наджрана хуситы не сообщили.

Никаких комментариев со стороны саудовских властей относительно атаки с воздуха на аэропорт Наджрана до сих пор не поступало.

Как замечает Al Jazeera, за минувшие сутки хуситы уже второй раз заявили о совершенном налете на ангары ВВС королевства в Наджране.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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ЙеменСаудовская Аравия
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