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СМИ: новые столкновения полиции и протестующих произошли в столице Индонезии

Несколько сотен манифестантов заблокировали дороги и мосты в западной части Джакарты, сообщает Kompas

СИНГАПУР, 22 мая. /ТАСС/. Новые столкновения полиции и сторонников оппозиции произошли в среду в столице Индонезии. Об этом сообщает телеканал Kompas.

Несколько сотен манифестантов заблокировали дороги и мосты в западной части Джакарты, после чего начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и петардами. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы. Канал показал кадры, как к месту столкновения стягивается бронированная техника.

Одновременно, по информации новостного портала Detik, к расположенному в центре столицы зданию Управления по наблюдению за выборами начинают собираться сторонники оппозиции, куда для обеспечения безопасности были направлены армейские подразделения.

Акции протеста начались в Джакарте во вторник после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами, и объявили о намерении подать иск в Конституционный суд. Вскоре около двух тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием пересмотреть итоги выборов.

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