Лидер Радикальной партии объявил сбор подписей против роспуска Рады

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский делает, как [экс-президент Виктор] Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС [Конституционного суда] изменил конституцию", - написал Ляшко в Facebook .

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Лидер украинской Радикальной партии и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны.

Он заявил, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады. "Мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", - отметил Ляшко.

Лидер Радикальной партии обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть в стране". Он также предупредил, что, по его мнению, Украина оказалась в одном шаге о "реванша регионалов" (партии Януковича), но его команда готова к досрочным выборам и пойдет на них.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.