Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского. В среду с сайта украинского лидера исчез текст указа о ее назначении.

Как сообщили в среду изданию "Украинская правда" источники в команде президента, Зеркаль соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы администрации президента.

Зеркаль была назначена на должность заместителя главы администрации президента во вторник указом Зеленского №309/2019 (сейчас документ удален с сайта президента).

Накануне Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который во время выборов был советником Зеленского по юридическим вопросам. Первым заместителем главы администрации президента стал Сергей Трофимов, до назначения работавший продюсером в компании "Студия "Квартал-95", которая занимается производством развлекательных передач. Кроме того, должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист "Студии "Квартал-95" Юрий Костюк, бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, основатель компании GoodMedia и заместитель главы МИД Елена Зеркаль, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко.

На пост своего советника и представителя в Верховной раде Зеленский назначил доктора юридических наук, адвоката Руслана Стефанчука, которого считают идеологом избирательного штаба Зеленского. Пост советника президента также получил основатель маркетингового агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров, помощника - Андрей Ермак, имеющий опыт в международной юриспруденции.