Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по СМС

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Коломойский поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, отправив ему СМС. Об этом он сам сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Олигарх объяснил, что не ездил на встречу с президентом Владимиром Зеленским для поздравления с инаугурацией, потому что не желал отвечать на вопросы журналистов. Поэтому поздравил через СМС, пишет издание.

"Ну какой смысл? Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить", - сказал Коломойский.

В СМИ называют избрание Зеленского президентом Украины "проектом" Коломойского. Нынешний президент и олигарх ранее были партнерами по бизнесу.