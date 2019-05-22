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Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по СМС

Бизнесмен заявил, что не ездил на церемонию инаугурации, так как не хотел отвечать на вопросы журналистов
Игорь Коломойский Константин Сазончик/ТАСС
Описание
Игорь Коломойский
© Константин Сазончик/ТАСС

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Игорь Коломойский поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, отправив ему СМС. Об этом он сам сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Олигарх объяснил, что не ездил на встречу с президентом Владимиром Зеленским для поздравления с инаугурацией, потому что не желал отвечать на вопросы журналистов. Поэтому поздравил через СМС, пишет издание.

"Ну какой смысл? Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить", - сказал Коломойский.

В СМИ называют избрание Зеленского президентом Украины "проектом" Коломойского. Нынешний президент и олигарх ранее были партнерами по бизнесу.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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