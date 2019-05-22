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Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде

Спикер Верховной рады также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции Украины

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

"Печально и тревожно, что гарант конституции Украины [президент Владимир Зеленский] начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак", - написал Парубий в Facebook.

В комментариях к этому же посту спикер Рады заявил, что указ "будет оспорен".

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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