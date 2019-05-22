Додон заявил, что через две недели распустит парламент, если не сформируется большинство

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон инициирует процедуру роспуска парламента, если депутаты не договорятся о формировании парламентского большинства в течение двух недель.

"Если в течение следующих двух недель вы не найдете общий язык, то я буду вынужден распустить парламент. Время пошло", - сказал глава государства в ходе брифинга в среду.

По его словам, после парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления.

Согласно конституции страны, глава республики вправе распустить законодательный орган в случае невозможности формирования правительства или блокирования законотворческого процесса. Додон сообщил, что в среду обратился в Конституционный суд за уточнениями по поводу процедуры роспуска. "Не ясно, с какого момента вести отсчет. Это может быть 9 апреля, когда депутаты получили свои мандаты, или 21 марта, когда началось учредительное заседание парламента", - уточнил президент.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") с 26 мандатами. Еще семь мест получила партия "Шор", три депутатских кресла заняли независимые депутаты.