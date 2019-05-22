На территории ДНР задержали восемь украинских военных

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Восемь украинских военнослужащих задержаны на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщили в среду в пресс-службе командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

"В среду утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил [группировка ВСУ в Донбассе], двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории, где были задержаны", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура Украины начала расследование инцидента. Принимаются "все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", отмечает пресс-служба.