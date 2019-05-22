Правительство Украины решило выйти еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в среду проголосовало за выход еще из ряда соглашений в рамках СНГ.

"Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

О каких конкретно соглашениях идет речь, пока не сообщается.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Ранее Кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом. Последним стало соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о выходе из которого Киев объявил в конце апреля.