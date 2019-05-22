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Зеленский отменил назначение замглавы МИД Украины Зеркаль в администрацию президента

Сама Елена Зеркаль заявила, что позже даст объяснения сложившейся ситуации

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента. Соответствующий указ подписан в среду и размещен на сайте украинского лидера.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 №309", - говорится в документе.

В свою очередь Зеркаль сообщила, что даст объяснения сложившейся ситуации позже.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она на своей странице в Facebook.

21 мая Зеленский назначил Зеркаль замглавы администрации. Через некоторое время указ исчез с сайта президента.

По информации СМИ, Зеркаль соглашалась быть только уполномоченным по международным судам по вопросам России.

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