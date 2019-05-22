СМИ: Трамп в рамках визита в Ирландию остановится в отеле, принадлежащем его сыновьям

ДУБЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп остановится в гостиничном комплексе, принадлежащем его сыновьям, в рамках своего первого пребывания в Ирландии в качестве главы Белого дома. Об этом сообщила в среду газета The Irish Times.

Президент США прибудет на остров 5 июня после двухдневного визита в Великобританию. В аэропорту Шаннон он проведет переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, а затем отправится в графство Клэр - в люксовый гостиничный комплекс Trump International Golf Links and Hotel, находящийся в собственности его семьи с 2014 года. По информации The Irish Times, после участия 6 июня в торжественных мероприятиях во Франции в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии Трамп снова остановится в "своей ирландской гостинице", прежде чем вернуться в США.

Визит Трампа в Ирландию подтвердил во вторник Белый дом.

Trump International Golf Links and Hotel - один из самых известных люксовых гольф-клубов в Ирландии, расположен в местечке Дунбег на берегу Атлантического океана. Он включает в себя отель на 218 номеров, спа-салон, несколько ресторанов и поле для гольфа. Трамп купил его в 2014 году за €15 млн и осуществил там масштабную реконструкцию. После избрания Трампа президентом США в январе 2017 комплекс перешел в собственность его сыновей - Эрика и Дональда-младшего.