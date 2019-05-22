"Шоу закончилось, начинается реальная политика". Мировые СМИ об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский 20 мая принял присягу президента Украины, после чего обратился к украинскому народу со своим первым президентским посланием. Инаугурация бывшего комика стала одной из самых обсуждаемых тем в мировых СМИ. ТАСС отобрал главные комментарии иностранных газет, журналов и телеканалов о вступлении шестого украинского президента в должность. Белоруссия "СБ. Беларусь сегодня": В заключение инаугурационной речи президент Украины заявил о роспуске Верховной рады. Именно в этот момент зрелища закончились и начинается реальная политика. Ведь от расклада основных политических сил в Раде будет во многом зависеть, сможет ли Зеленский проводить собственный курс. "Беларусь 1": Не обошлась инаугурация Зеленского без конфузов: людям, образовывающим "коридор почета", раздали перевернутые флаги страны: желтый цвет — сверху, синий — снизу. Кроме того, удостоверение главы государства упало на пол после вручения — выскользнуло с церемониальной подушки, которую нес военный почетного караула. Отличился и спикер парламента Андрей Парубий, который закрыл заседание фразой "Спасибо всем. Было весело".

' ТАСС/Ruptly'

ОНТ: На церемонию Владимир Зеленский пришел пешком. Таким образом он хотел показать желание быть ближе к народу. СТВ: Главная задача, по словам Зеленского, — остановить огонь в Донбассе. Сегодня он говорит даже резче — ради этого он готов потерять должность. Говоря о мире, Зеленский переходит на русский язык. Станет ли пятилетняя "эра Зеленского" новым этапом для всей Украины или же все окажется продолжением популярного телесериала с Василием Голобородько (главный герой сериала "Слуга народа" — прим. ТАСС) — покажет время. "Naviny.by. Белорусские новости": Зеленский начал править круто: объявил о роспуске Верховной рады. Чем, по мнению ряда комментаторов, нарушил закон. Во всяком случае, на этой почве предстоит жестокая политическая драка, в Минске могут запасаться попкорном. "Солидарность": Зеленский — президент. Теперь уже окончательно. Булава в руках, голова в облаках. Романтик на троне. Не все украинцы в восторге от нового гаранта, но все полны ожиданий — кто светлых, кто мрачных, кто неопределенных. Казахстан "Тенгриньюс": Инаугурационная речь Владимира Зеленского — это очередное подтверждение, что на него работает сильнейшая команда политических стратегов и консультантов. Впервые в истории избранный президент Украины сразу после принятия присяги объявил сверхважные политические инициативы подобного рода. Команда Зеленского продолжает предпринимать неординарные и неожиданные шаги, пытаясь переигрывать политических соперников.

Нынешний состав Верховной рады — это главная угроза для свободы действий Зеленского

Сейчас могут быть блокированы любые президентские решения и созданы ситуации политического кризиса. Дело в том, что Украина имеет парламентско-президентскую форму правления. Полномочия распределены достаточно сбалансированно. Однако Рада обладает мощным объемом власти и рычагов сдерживания президента и правительства. Без ее согласия президент не может принимать важнейшие решения по вопросам внутренней и внешней политики, производить назначения на ключевые государственные посты. Азербайджан "Зеркало": Шестой президент Украины Владимир Зеленский, который 20 мая вступил в должность, объявил о роспуске Верховной рады. Таким образом был положен конец спорам о том, сумеет ли Зеленский распустить Верховную раду. Он сумел, с места в карьер указав на готовность к реальным переменам. То есть к тому, чего украинцы ждали от Петра Порошенко, когда он вступал в должность главы государства. Говоря конкретнее, в 2014 году от Порошенко ожидали немедленной перезагрузки власти, ключевым элементом которой является Верховная рада. Порошенко в итоге предпочел оставить традицию "договорняков" и "междусобойчиков", конечной целью которых было стремление укрепить его собственную власть... Зеленский, как минимум пока, всем своим видом и поступками доказывает, что намерен отойти от порочной системы "договорняков" и устроить реальную перезагрузку власти, начав с Верховной рады. США The Washington Post: С того момента, как украинский комедийный актер Владимир Зеленский разгромил на прошедших в прошлом месяце президентских выборах кандидатов, представляющих истеблишмент, наблюдатели на Западе не знали, что о нем думать. Действительно ли Зеленский тот непримиримый борец с коррупцией, которого он сыграл в телешоу, или же он своего рода заложник коррумпированного олигарха, владеющего тем самым телеканалом, который транслировал эту передачу? Продолжит ли он прозападную внешнюю политику Украины и даст отпор российскому президенту Владимиру Путину или же позволит Москве манипулировать собой? Не на все вопросы есть ответы, но в инаугурационной речи Зеленского прозвучали некоторые обнадеживающие сигналы.

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Зеленский может быстро погрязнуть в юридических баталиях с противниками в парламенте, которые оспаривают его указ о проведении досрочных выборов. Путин, со своей стороны, ведет жесткую игру: он отметил победу Зеленского тем, что предложил российские паспорта жителями востока Украины. А пресс-секретарь Путина в понедельник заявил о том, что он не станет ни поздравлять, ни встречаться с новым президентом в ближайшее время. Тем не менее складывается впечатление, что новый лидер Украины пытается осуществить столь необходимые перемены в стране. Важнейшим испытанием для него станет то, как он поведет себя с олигархом Игорем Коломойским, который сотрудничал с Зеленским, когда тот вел телешоу, а затем покинул страну после обвинений со стороны правительства Порошенко в хищении средств одного из банков. Наблюдатели на Западе были обеспокоены, когда Коломойский на прошлой неделе неожиданно вернулся в страну. Если Зеленский включит в состав своего правительства союзников олигарха или отменит действия, которые были предприняты в отношении Коломойского, новое правительство может быть моментально дискредитировано. The Daily Beast: Миллионы украинцев приветствуют революционный стиль Зеленского, надеясь на то, что он выполнит свое обещание и в течение пяти лет своего президентского срока займется радикальной борьбой с коррупцией. Согласно опросу фонда "Демократические инициативы", 91% украинцев считают коррупцию ключевой проблемой и одобрят аресты. Зеленский обвинял своего предшественника Порошенко в том, что из-за него Украина обнищала, и многие с этим согласны. Украинские олигархи все еще остаются у власти. Они до сих пор контролируют влиятельные политические партии и телеканалы, в том числе телеканал "1+1" Коломойского, на котором Зеленский и стал звездой. Только изменив все это, а не просто произведя перестановки, Зеленский сможет выполнить свое обещание уничтожить коррумпированную систему, существующую на Украине. The Wall Street Journal: Зеленский, новичок в политике, добившийся победы на выборах за счет критических высказываний в адрес номенклатуры, похоже, учитывает озабоченность по поводу того, сможет ли он противостоять президенту России Владимиру Путину. Он стремился продемонстрировать жесткую линию по отношению к России и называл украинским Крым, присоединенный Россией в 2014 году.

Некоторые западные дипломаты выражали опасения по поводу того, не пойдет ли Зеленский на уступки под нажимом со стороны Путина

И хотя Зеленский заявляет, что не согласится на любую сделку, предусматривающую территориальные уступки России, он не раскрыл подробностей того, как именно планирует урегулировать конфликт. Речь, с которой Зеленский выступил в понедельник, должна была продемонстрировать украинцам, что любые примирительные жесты в отношении России не будут делаться в ущерб украинским интересам. Associated Press: Одержанная Владимиром Зеленским победа с огромным преимуществом на президентских выборах — свидетельство того, что украинцы устали от экономических тягот, масштабной коррупции в правительственных ведомствах и среди представителей политической элиты страны. Распустив Верховную раду, Зеленский, который завоевал популярность среди избирателей после того, как сыграл роль украинского президента в телесериале, сделал ставку на то, что полученная им поддержка даст возможность его партии добиться успеха на предстоящих парламентских выборах. Bloomberg: Новый лидер Украины начал отсчет двухмесячного периода до следующих парламентских выборов. Бывший артист комедийного жанра, занявшийся политикой, пытается укрепить свои позиции в условиях быстрого прихода во власть. Зеленский одержал победу с огромным перевесом на состоявшихся в апреле выборах и во вторник подписал указ о проведении выборов в парламент 21 июля. Лишь накануне он принес присягу в качестве президента, однако, не имея своей политической фракции в парламенте, он решил немедленно распустить парламент и тем самым нейтрализовать оппозицию со стороны представителей правящей коалиции. Канада The Globe and Mail: 41-летний комик Владимир Зеленский, который месяц назад на выборах получил поддержку 73% избирателей, во время своей инаугурации объявил о намерении распустить парламент страны, заявив, что сидящие в нем депутаты сосредоточены лишь на самообогащении и не пользуются поддержкой населения. Обещание он выполнил быстро и уже во вторник назначил парламентские выборы на 21 июля. Зеленский считает, что благодаря своей популярности его партия может успешно выступить на них. Сокрушительная победа Зеленского отразила недовольство украинцев экономическими проблемами, повсеместной коррупцией и политической элитой страны. Франция Le Figaro: Бывший комик Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, открывая новую эру для этой независимой страны, охваченной войной и экономическими трудностями. Le Monde: Владимир Зеленский развеял надежды тех, кто считал, что он станет более рассудительным после своей ошеломляющей победы на президентских выборах в апреле. Вступив в должность президента в понедельник, бывший актер показал, что не собирается отказываться от методов, которые привели его к власти: безапелляционность, импульсивность и постоянная игра в нападении.

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Обеспечив свое избрание за счет недоверия украинцев к национальным элитам и обещания положить конец коррупции и "сломать систему", президент Зеленский, кажется, намерен продолжать курс постоянного давления на прежний политический класс. Дезориентированному парламенту новый президент предложил принять в качестве последней меры реформу избирательной системы и положить конец парламентской неприкосновенности депутатов. Собрав на выборах 73% голосов, Зеленский может рассчитывать на формирование достаточно крепкой коалиции. Без этого нельзя будет выполнить задачу глубокого реформирования государственных структур Украины. В своих заявлениях Зеленский дважды переходил на русский, чтобы потребовать от российских властей освобождения украинских моряков и напомнить гражданам Донбасса о принадлежности к национальной общности. Он настаивал на необходимости добиться прекращения огня на востоке страны. Вместе с тем, высказываясь за переговоры с Москвой, он уточнил, что возобновление диалога с Россией может начаться только после возвращения украинских территорий и освобождения военнопленных. 20 Minutes: В своей речи на церемонии инаугурации Владимир Зеленский объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Это будет сложная процедура для 41-летнего актера, которому предстоит теперь восстанавливать страну, ведущую войну и сталкивающуюся с многочисленными экономическими трудностями. В целом политические круги страны враждебно настроены в отношении этого новичка в политике, программа действий которого остается весьма расплывчатой, а состав его команды — в основном неизвестным. Зеленский стремится воспользоваться позитивной тенденцией, которую обеспечила ему мощная победа на президентских выборах, на которых он получил поддержку 73% голосов. Теперь он на этой основе намерен добиваться и победы на досрочных парламентских выборах. Его партия, на данный момент лишь формирующаяся, может, согласно опросам, рассчитывать на поддержку 40% голосов. Решение Зеленского начать эти сложные политические действия может привести к подлинной юридической баталии в стране. Некоторые аналитики не исключают возникновения политического кризиса, а противники нового президента уже кричат об "узурпации власти" и "нарушении законов". Германия Mitteldeutsche Zeitung: Зеленский вновь оказался в центре политической борьбы. Он вступил в нее во время своей инаугурационной речи. Исход борьбы неясен. Многое будет зависеть от того, насколько правдивы продвигаемые им идеи.

У него получится реформировать потрясенную кризисами Украину лишь в том случае, если он будет готов вступить в бескомпромиссную схватку с олигархами

Spiegel: Новым президентом Украины стал телевизионный комик. Инаугурация стала хорошим шоу. Однако, несмотря на повышенное внимание, нужно помнить, что у актера много влиятельных противников. Зеленский выступал как талантливый популист. Его речь состояла из примирительных слов, адресованных нации, а также едких замечаний, адресованных властным кругам. Своей главной задачей он назвал конец войны на востоке Украины. Зеленский готов рисковать всем ради мира в регионе, в том числе своей популярностью как политика. Эта речь стала для Зеленского хорошим началом, она далась ему легко. В конце концов он на протяжении нескольких сезонов играл президента в сериале "Слуга народа" и даже дважды по сценарию участвовал в инаугурации. Tagesspiegel: Та часть речи, которую президент произнес на русском языке, стала сигналом для населения страны. Спустя три дня после победы Зеленского Верховная рада приняла закон о языке, который обязывает власти говорить только на украинском. Зеленский, для которого русский язык является первым, подвергал этот закон критике. Hessische Niedersächsische Allgemeine: Зеленский стартовал в новой должности словно баловень судьбы: роспуск парламента, призыв к правительству и к соратникам Порошенко уйти в отставку. Новый президент продемонстрировал программу на будущее: связь с Западом, борьба с коррупцией, урегулирование конфликта с Россией. Для этого ему нужно парламентское большинство, которое, как он надеется, появится после перевыборов. Великобритания The Times: До сих пор есть тревожные признаки того, что Владимир Зеленский может оказаться или слабым, или сумбурным лидером. Его движение (партия "Слуга народа") было названо по одноименному комедийному сериалу, в котором Зеленский исполнял главную роль. Оно не представлено в парламенте и не в состоянии организовать себя к моменту проведения приближающихся выборов. Даже не ясно, обладает ли Зеленский конституционным правом объявлять досрочные парламентские выборы без предварительных консультаций с политическими партиями. Он остается уязвимым для обвинений в излишней близости к олигархам. Один из них, Игорь Коломойский, только что вернулся на Украину из добровольного изгнания, явно почувствовав себя безопаснее, чем при предыдущем президенте. The Guardian: Объявляя о проведении выборов, Зеленский надеется быстро распространить заданную им политическую динамику на парламент, очистив его от депутатов, лояльно настроенных к предыдущему президенту Петру Порошенко. Недавние опросы показывают, что новая партия Зеленского "Слуга народа" может получить около 40% голосов на парламентских выборах. Financial Times: Западные покровители следят за первыми шагами и назначениями Зеленского в атмосфере обеспокоенности по поводу его неопытности и влияния Игоря Коломойского, олигарха, который поддержал избирательную кампанию комедийного актера, широко осветив ее по телевидению. Один из дипломатов в ЕС сказал, что решение Зеленского распустить парламент "политически понятно", однако может лишить его энергии в преддверии возможных переговоров о будущей иностранной поддержке разоренной войной страны и ее роли в транзите российского природного газа. Би-би-си: Борьба с глубоко укоренившейся коррупцией на Украине была главной темой его избирательной кампании. В прошлом месяце советники Зеленского объявили о том, что планируют снять депутатскую неприкосновенность с членов парламента и сделать закупки военного снаряжения более прозрачными. Однако, возможно, самым серьезным вызовом, с которым столкнется новый лидер, будет продолжающийся конфликт с повстанцами на востоке страны. Италия ANSA: Землетрясение, вызванное Зеленским, продолжается. Новый президент Украины, как и обещал, распустил Верховную раду и назначил новые парламентские выборы на 21 июля. Революция, обещанная в ходе предвыборной кампании, началась и захватывает всю политическую жизнь страны: ключевые члены правительства — премьер, министры внутренних и иностранных дел — в отставке. И стало известно о начале следствия в отношении бывшего президента Петра Порошенко по обвинению в "госизмене" за провокацию, приведшую к инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Есть большой риск, что 21 июля страна окажется в полном хаосе. Польша Gazeta Wyborcza: На инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского в Киев прибыли президенты стран Балтии, Венгрии и Грузии. Не было президента (Польши) Анджея Дуды. Это ошибка.

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Польско-украинские отношения уже несколько лет находятся в кризисе. Власти [Украины], ставшие заложниками националистов, не смогли преодолеть споры о трагической истории, начав их подогревать. Варшава перестала быть адвокатом Киева в ЕС. Из-за этого теряют обе стороны. Новый президент может означать новое начало во взаимоотношениях. Но не обязан. Действительно, согласно дипломатическому протоколу, Зеленский, как вступающий в должность, должен первым посетить Польшу. Присутствия министра иностранных дел Яцека Чапутовича на инаугурации с протокольной точки зрения достаточно. Но если бы Анджей Дуда решил приехать на Украину, это был бы многозначительный жест. А в дипломатии именно такие вещи имеют значение. Имеют значение и личные отношения. Если президенты друг другу нравятся, это отражается и на отношениях между странами. Визит Дуды в Киев мог бы быть воспринят как дружественный сигнал. Жаль, что мы не воспользовались этим случаем. Кроме этого, Зеленский, больше известный как комик, в качестве политика пока не проявил себя. Он декларировал, что будет продолжать проевропейский курс. Но точно ли? Анджей Дуда во время разговора с глазу на глаз мог бы изучить этот вопрос и убедить [Зеленского], что, несмотря на все сложности, стоит продолжать идти прозападным путем. Испания El Mundo: У Украины новый президент, и на мгновение показалось, что начинается новая эра. Владимир Зеленский пришел в Верховную раду пешком, чтобы поприветствовать горожан с улыбкой и даже сделать селфи с некоторыми из них. В парламенте его ожидали политические силы, у которых он не пользуется достаточной поддержкой. Вот почему Зеленский решил распустить Раду и провести выборы этим летом. Страна возвращается на избирательную арену с нарастающим экономическим кризисом и территориальным конфликтом на востоке. Новый президент пользуется популярностью у населения, уставшего от старых политиков. La Vanguardia: Владимир Зеленский, который в прошлом месяце победил во втором туре президентских выборов на Украине, вступил в должность нового президента бывшей советской республики, сломленной экономическим кризисом, столкновением с Россией из-за потери Крыма и частично замороженной войной в Донбассе. El Pais: Новый 41-летний президент сделал приоритетом достижение прекращения огня в Донбассе. Новый президент, которого его соперник обвинил в том, что он недостаточно тверд, чтобы противостоять России, был решителен в своей речи. Швейцария Le Temps: После слов о национальном единстве Владимир Зеленский обратился к политическому истеблишменту и уходящим парламентариям и ясно велел им катиться к чертям. Чтобы оценить случившееся, нужно вспомнить, что речь идет о первом в жизни выступлении молодого президента, который до 1 января был всего лишь человеком с телевидения.

У Владимира Зеленского черты либерала и даже борца за свободу, скорее проевропейца, пробизнесмена с очень значительной социальной подоплекой

Во время предвыборной кампании он несколько раз подчеркивал свою симпатию по отношению к "эстонской модели", для которой характерна цифровизация экономики. Однако его электорат составляют рабочий и средний класс, это люди, по которым сильно ударил экономический кризис 2014 года. Они возмущены уклончивостью элит. Таким образом, вместо того чтобы детально рассказать о политике, которую он намерен проводить, новый президент перешел в атаку против уходящей элиты — депутатов. Молодой руководитель привлек внимание к очень высоким ценам на газ и электричество, "унизительным" зарплатам и пенсиям, не создающимся рабочим местам, массовой эмиграции, обветшалым больницам и плохим дорогам. Чехия Blesk: Новый президент вступил в должность. Комик сразу же распустил парламент. Его инаугурационная речь была очень эмоциональна. Он потребовал от сотрудников государственных и общественных организаций, чтобы они в своих офисах не вешали его портреты. Зеленский постарался утвердить имидж скромного, справедливого и любимого народом президента. Он пришел на инаугурацию пешком, здороваясь по пути в парламент с гражданами. Позволял делать селфи. Присутствовавший на инаугурации [спикер сената Чехии] Ярослав Кубера отметил сильный эмоциональный заряд в речи Владимира Зеленского. Швеция Dagens Nyheter: Зеленский пообещал принять меры по борьбе с коррупцией и добиться увеличения объема иностранных инвестиций, а также провести реформу судебной системы. Но детали того, как будет проводиться его политика, до сих пор были неясны. Во время предвыборной кампании он часто перемежал политику шутками. На одном из его предвыборных плакатов было написано: "Ни обещаний, ни прощений". Последователи Зеленского видят в нем свежий порыв ветра. Его критики, напротив, считают, что он всего лишь марионетка соперников Порошенко, и задаются вопросом, как преодолеть конфликт с Россией и экономические проблемы Украины. Латвия LSM: Владимиру Зеленскому сейчас будет трудно. Очень трудно... Надеяться на помощь Евросоюза и Соединенных Штатов можно, пока речь идет о внешних проблемах, да и то до определенного предела. Проблемы внутренние никакой Евросоюз не решит. Израиль Ediot Ahronot: Новый украинский президент Владимир Зеленский был приведен к присяге в понедельник в Киеве, и на этом мероприятии не присутствовал ни один израильский министр или высокопоставленный чиновник. Вместо этого Израиль направил на церемонию своего посла в Киеве Джоэля Лиона.

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Израильские источники на Украине указывают на нежелание официального Иерусалима портить отношения с Россией в качестве причины принятого решения не ехать на церемонию инаугурации, но предупреждают, что это может иметь неприятные последствия и нанести ущерб отношениям с новым украинским режимом. Наблюдатели отмечают, что украинская сторона ожидала участия израильской делегации высокого уровня в церемонии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху по телефону поздравил Зеленского с победой еще в апреле. Впоследствии на встрече Зеленского с израильским министром от парии "Ликуд" Зеэвом Элькиным обсуждались двусторонние отношения, кроме того, ему было передано приглашение посетить Израиль с визитом. Jerusalem Post: Еврейский актер и комик Владимир Зеленский был приведен к присяге в понедельник в качестве президента Украины. Он заявил, что его народ должен защищать свою землю, как это делают израильтяне. Зеленский, родившийся в Кривом Роге близ Днепра в еврейской семье ученых, редко говорит о своих еврейских корнях в интервью. Вместе с тем, в отличие от целого ряда украинских политиков, которые, как многие считают, имеют еврейские корни, Зеленский во время своей кампании не пытался скрыть свое еврейское происхождение. Israel Hayom: Выдвижение Зеленского в президенты начиналось как шутка, но вызвало серьезный отклик у избирателей, которые были разочарованы бедностью, коррупцией и пятилетней войной. Зеленский теперь возглавляет страну с населением 45 млн человек, которая сталкивается с трудностями. Он стал самым молодым президентом Украины в постсоветский период, не имея политического опыта. Times of Israel: Критики сомневаются, сможет ли Зеленский управлять страной без парламентского большинства. Даже утверждение даты его инаугурации потребовало нескольких недель переговоров с враждебно настроенными парламентариями, которых Зеленский раздраженно называл "мелкими жуликами". Он также пообещал, что его первой задачей станет прекращение огня на востоке Украины, где уже погибли в результате конфликта около 13 тыс. человек. Вместе с тем пока мало что можно точно сказать о его реальной будущей политике, так как его избирательная кампания строилась на разочаровании общественности в политическом истеблишменте и обещании "сломать систему".

Новому президенту немедленно придется решать ряд сложных международных вопросов