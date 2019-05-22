Внеочередное заседание Рады началось при отсутствии кворума

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Внеочередное заседание Верховной рады началось в среду при отсутствии кворума.

"Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев, - сказал спикер Рады Андрей Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум. - Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию".

Внеочередное заседание Верховной рады было созвано по инициативе нового президента Владимира Зеленского. Подписав накануне указ о роспуске Рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов, он хотел на нем добиться внесения поправок в действующее законодательство о выборах.

Депутатам было предложено рассмотреть два законопроекта - об изменении выборной системы в стране и о публичных закупках во время парламентской избирательной кампании.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) - добавлена информация по тексту.