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Внеочередное заседание Рады началось при отсутствии кворума

Спикер Рады Андрей Парубий уточнил, что, согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев
Спикер Рады Андрей Парубий Петр Сивков/ТАСС
Описание
Спикер Рады Андрей Парубий
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Внеочередное заседание Верховной рады началось в среду при отсутствии кворума.

"Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев, - сказал спикер Рады Андрей Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум. - Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию".

Внеочередное заседание Верховной рады было созвано по инициативе нового президента Владимира Зеленского. Подписав накануне указ о роспуске Рады и проведении в стране досрочных парламентских выборов, он хотел на нем добиться внесения поправок в действующее законодательство о выборах.

Депутатам было предложено рассмотреть два законопроекта - об изменении выборной системы в стране и о публичных закупках во время парламентской избирательной кампании.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) - добавлена информация по тексту.

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УкраинаПарубий, Андрей Владимирович
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