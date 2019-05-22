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Глава Рады пригрозил Зеленскому ответственностью за указ о роспуске парламента

Андрей Парубий также сообщил, что указ планируется рассмотреть в Конституционном суде

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Андрей Парубий считает, что президент Владимир Зеленский будет нести ответственность за то, что подписал указ о роспуске парламента. Об этом он заявил в Раде в среду.

"Автор [указа о роспуске] будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины", - уверен Парубий.

При этом он сообщил, что указ планируется рассмотреть в Конституционном суде. "Я знаю, что народные депутаты планируют подать в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу", - подчеркнул спикер парламента.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Раду на 21 июля.

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