В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменении избирательной системы Украины

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Текст проекта закона об изменениях избирательной системы на выборах парламента, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, появился на официальном сайте Верховной рады. Документ зарегистрирован как неотложный.

Документ носит название "Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины". Текст пояснительной записки отсутствует. "Определен президентом как неотложный", - указано на сайте Рады.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в течении нескольких минут текст документа будет роздан депутатам, чтобы они "знали за что голосуют". Он также подчеркнул, что сам два раза перечитал законопроект.

"Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки. Но, к сожалению, предложенная нам система - это полностью закрытые партийные списки, которые есть в этом проекте", - сказал спикер.