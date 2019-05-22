Опрос: свыше 70% украинцев поддерживают идею Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 70% украинцев поддерживают решение президента страны Владимиром Зеленским о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные в среду социологической группой "Рейтинг".

"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Рады", - говорится в отчете.

По данным социологов, самый высокий уровень поддержки роспуска парламента на юге и востоке Украины (более 80%). В других регионах это предложение одобряет не менее 60% опрошенных.

При этом 58% опрошенных заявили, что на внеочередных выборах будут искать альтернативу среди новых партий, тогда как 26% готовы проголосовать за политические силы, представленные в этой Раде.

Опрос проводился 16-21 мая среди трех тысяч украинцев.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.