Медведчук назвал "очередным популизмом" инициативу о референдуме по переговорам с Россией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Инициирование референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией является популизмом со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в среду высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире Первого канала.

"Я могу расценить, говоря с позиции реальности, что это не больше чем очередной популизм. Люди не вышли из одной избирательной кампании - попадают в другую. И на этой волне [команда президента Украины Владимира Зеленского] пытается продолжить удерживать массовое количество избирателей, которые проголосовали за них во время президентской кампании", - сказал Медведчук. "Если раньше популизм был на уровне любительском со стороны Порошенко, то сегодня чувствуется популизм уже на профессиональном уровне", - отметил он.

Медведчук указал на необходимость создания правовой базы для проведения референдума, которая на данный момент отсутствует на Украине. "То, что происходит в эти дни (вчера и сегодня), говорит не о том, что мы живем в правовом государстве, а о том, что мы живем в государстве интересов: корпоративных, экономических, бизнес и политических", - добавил он.

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Уточняется, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия.

Указ о роспуске парламента

Медведчук считает, что указ президента Украины о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля нарушает действующую конституцию страны.

"Указ о роспуске парламента является грубейшим нарушением действующей конституции Украины. И я это не просто считаю как юрист-профессионал, я еще так считаю, потому что я автор этих статей Конституции, автор конституционной реформы 2004 года...Я считаю, что у него не было оснований для роспуска парламента, а если они могли появиться, то не раньше июня месяца после истечения 30-дневного срока, который дается Верховной раде, как последнее слово подсудимому, для возможности или восстановить, или создать новую коалицию", - сказал он.

Тем не менее действующее законодательство не позволяет остановить действие данного указа, отметил Медведчук. "Указ подписан, он вступит в силу после опубликования, это произойдет сегодня или завтра, и его надо выполнять. Я думаю, вы хорошо знаете, что действующее законодательство не позволяет остановить действие данного указа. Поэтому избирательная кампания начнется", - сказал он, отметив, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет участвовать в выборах в качестве оппозиции Зеленскому.

"Мы в оппозиции к господину Зеленскому", - заявил он.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

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