Президент Республики Конго назвал Россию могущественным и сильным другом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, выступая в среду на пленарном заседании Госдумы по приглашению ее руководства, высоко оценил роль России на международной арене и назвал ее могущественным другом своей страны.

"Сегодня Россия остается важнейшим игроком, очень активным игроком, который, безусловно, участвует в глобальном управлении в нашей общей семье народов", - сказал лидер центральноафриканского государства. "И когда у тебя есть на международной арене такой могущественный и сильный друг, как Россия, конечно, этому можно только порадоваться", - подчеркнул он, после чего в зале раздались продолжительные аплодисменты.

Сассу-Нгессо призвал "друзей из России продолжать укреплять стратегическое партнерство на взаимовыгодных условиях и сопровождать Конго в процессе диверсификации экономики во имя интересов и выгоды обеих стран".

Ранее в среду президент Республики Конго встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который пригласил представителей этой страны к участию во втором международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

РФ и Республика Конго поддерживают устойчивый политический диалог, основой которого является близость подходов к основным проблемам современности. По ряду международных вопросов позиции Москвы и Браззавиля близки. В частности, в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН Республика Конго стала соавтором проекта резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Двусторонний внешнеторговый оборот за 2018 год, по данным ФТС России, составил $38,4 млн (за 2017 год - 22,8 млн). Причина роста - наращивание поставок отечественных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.