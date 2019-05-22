В Раде обманули Зеленского, отказавшись от компромисса по изменениям в закон о выборах

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что депутаты цинично отказались от достигнутого 21 мая компромисса с президентом Владимиром Зеленским во время консультаций относительно изменений в закон о выборах.

"Я скажу сегодня было довольно цинично обвинять кого-то в том, о чем вчера сами договорились, - сказал депутат от фракции Нестор Шуфрич. - Если договорились, что именно такой законопроект сегодня будем рассматривать, то не надо было никого обманывать и сразу сказать президенту, что не согласны", - сказал он в среду на внеочередном заседании Рады.

По его словам, суть достигнутого компромисса состояла в том, что выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и закрытым спискам, а не по открытым, как ранее заявлял президент.

Спикер Андрей Парубий сообщил в среду, что текст законопроекта, поступившего в парламент, в течении нескольких минут будет роздан депутатам, чтобы они "знали за что голосуют". Он также подчеркнул, что сам два раза перечитал законопроект. "Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны было обещание ввести открытые списки. Но, к сожалению, предложенная нам система - это полностью закрытые партийные списки, которые есть в этом проекте", - сказал спикер.

Однако еще во вторник глава администрации президента Украины Андрей Богдан пояснял, что Зеленский выступает за принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, но именно "из-за позиции депутатов нынешней Рады это пока невозможно". В связи с этим, сообщил он, появился компромисс относительно закрытых списков. "Поэтому изменения в действующий закон по общему согласию глав фракций, депутатов и действующего президента состоят только в исключении из текста закона норм, регламентирующих мажоритарную систему, и нормы, понижающей проходной барьер до 3%. Вот такой компромисс. Будут голоса под этот законопроект - большой вопрос, но у нас есть оптимизм ", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

В среду на внеочередном заседании парламента главы фракций от партии "Блок Петра Порошенко" и Радикальной партии Олега Ляшко заявили, что не поддержат законопроект об изменениях в закон о выборах, предложенный Зеленским.