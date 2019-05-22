Рада провалила законопроекты Зеленского об изменениях в закон о выборах

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Верховная рада в среду на внеочередном заседании, созванном по инициативе нового президента Владимира Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Достаточного количества голосов для внесения документов на рассмотрение парламента не набралось.

"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", - заявил спикер парламента Андрей Парубий по результатам соответствующих голосований и закрыл заседание.