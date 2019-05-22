Медведчук считает, что досрочные выборы Рады "вылезут" Украине боком

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Досрочные выборы Верховной рады вылезут Украине боком, уверен глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Это решение, будущие выборы, я думаю, боком вылезут для нашей страны и для дальнейших политических событий", - сказал он в среду в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, несмотря на то, что Рада сегодня провалила голосование за рассмотрение предложенных президентом Украины законопроектов об изменениях в закон о выборах, кампания стартовала. "На выборы страна уже пошла, так как президент подписал указ и будут досрочные выборы", - добавил Медчедчук.