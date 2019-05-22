{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Медведчук считает, что досрочные выборы Рады "вылезут" Украине боком

Как отметил глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", Рада провалила голосование за рассмотрение предложенных президентом законопроектов об изменениях в закон о выборах

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Досрочные выборы Верховной рады вылезут Украине боком, уверен глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Это решение, будущие выборы, я думаю, боком вылезут для нашей страны и для дальнейших политических событий", - сказал он в среду в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, несмотря на то, что Рада сегодня провалила голосование за рассмотрение предложенных президентом Украины законопроектов об изменениях в закон о выборах, кампания стартовала. "На выборы страна уже пошла, так как президент подписал указ и будут досрочные выборы", - добавил Медчедчук.

Теги
УкраинаКризис на Украине
В команде Зеленского назвали "неудавшимся разговором" отказ Рады обсуждать его инициативы
Представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук отметил, что предложенные Зеленским инициативы являлись компромиссом, однако Верховная рада нарушила договоренности
Читать полностью