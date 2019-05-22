МИД Греции призвал Турцию признать геноцид сотен тысяч понтийских греков в 1914-1923 годах

АФИНЫ, 22 мая. /ТАСС/. МИД Греции призвал в среду Анкару не фальсифицировать историю и признать геноцид сотен тысяч понтийских греков в Османской империи в 1914-1923 годах. Так греческое внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление МИД Турции по поводу того, что это греческая армия совершала массовые убийства турецких граждан сто лет назад.

МИД Греции считает "исторической задачей для всех, и особенно для соседней Турции, признать такие события, как геноцид понтийских греков, чтобы не повторились самые ужасные моменты прошлого и чтобы залечить глубокие раны, которые они оставили".

По словам греческого внешнеполитического ведомства, "заявление МИД Турции является еще одной неудачной попыткой сфальсифицировать историю". "Признание исторической правды, самокритика и отказ от ревизионизма являются признаками силы, а не слабости. Они являются предпосылкой для честного диалога и борьбы с крайностями национализма, для примирения народов и государств и их мирного сосуществования", - говорится в заявлении. "Эту жизненную и политическую позицию выбрал [премьер-министр Греции в 1910-1933 годах] Элефтериос Венизелос, когда он предложил в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира [основателя современного турецкого государства] Мустафу Кемаля Ататюрка. И это продолжает оставаться до сегодняшнего дня частью важного наследия, оставленного великим греческим политиком для греко-турецких отношений, и не только", - заключил МИД Греции.

МИД Турции ранее заявил, что 19 мая 1919 года знаменует начало национальной борьбы, которая привела к основанию Турецкой Республики, и каждый год празднуется с гордостью в Турции и за границей. По словам турецкого МИД, попытки "некоторых экстремальных кругов в Греции" затмить этот важный день "фантастическими обвинениями в адрес турецкой истории, и действиями, которые разжигают ненависть к Турции, а также заявлениями некоторых политиков в Греции, которые искажают исторические события в политических целях, не могут быть приняты".

МИД Турции в своем заявлении назвал бездоказательными эти обвинения и утверждал, будто на Греции лежит "ответственность за зверства, которые совершила ее армия во время оккупации Анатолии (полуостров на территории Турции, прим. ТАСС)". По словам МИД Турции, инициатива премьер-министра Греции Элефтериоса Венизелоса после образования Турецкой Республики выдвинуть кандидатуру "великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка" на Нобелевскую премию мира является "наиболее очевидным доказательством того, что нет исторических проблем между двумя странами в отличие от того, что утверждают отдельные безответственные политики и радикальные греки".

Столетие геноцида понтийских греков

В Греции 19 мая прошли мероприятия по случаю столетия геноцида сотен тысяч понтийских греков в Османской империи в 1914-1923 годах. Понтийские или причерноморские греки - этническая группа исторической области Понт (от названия Понт Эвксинский - Черное море на древнегреческом языке). В период Первой мировой войны, когда большинство понтийских греков открыто поддерживали Россию, войска которой в 1916-1918 годах занимали город Трапезунд, и греко-турецкой войны 1919-1922 годов сотни тысяч понтийских греков подверглись депортациям и преднамеренному истреблению. Эта так называемая малоазийская катастрофа была признана рядом стран геноцидом.

Как отмечает газета Kathimerini, помимо греческого государства, убийства сотен тысяч понтийцев официально признаны геноцидом, в частности, Кипром, Арменией, Швецией, восемью штатами США, штатом Южная Австралия, Австрией, Нидерландами, а также базирующейся в США Международной ассоциацией исследователей геноцида.

Как заявил Афинскому македонскому агентству (АМНА) историк Власис Агдзидис, точное количество жертв среди понтийских греков трудно подсчитать из-за условий, которые преобладали в Османской империи в начале XX века. "Греков по всей Османской империи до начала преследований жило 2-2,2 миллиона человек. В области Понт проживало около 450 тысяч. Подсчитано, что число греков, погибших в 1914-1922 годах и тех, судьба которых осталась неизвестной, составляет порядка 700-800 тысяч по всей Османской империи. По официальной переписи 1928 года, 1,2 миллиона были признаны беженцами, бежавшими от резни в Грецию", - сказал Агдзидис.