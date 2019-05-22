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Президент Республики Конго намерен обсудить с Путиным стратегическое партнерство

Дени Сассу-Нгессо напомнил, что политики проводили переговоры в октябре 2012 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо рассчитывает обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным на встрече в четверг развитие стратегического сотрудничества.

"Цель моего нынешнего официального визита - обсуждение стратегического партнерства, - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - Будем прилагать еще большие усилия для укрепления сотрудничества. Поднимем и волнующие сегодня весь мир, в том числе Африканский регион, проблемы. Для меня это очень важный момент".

"Для меня большая честь и удовольствие еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В октябре 2012 года состоялась наша встреча, тогда мы обменялись мнениями по ряду вопросов, в частности, по укреплению двустороннего сотрудничества, - сказал президент. - Мы говорили о стратегическом партнерстве, которое было бы взаимовыгодно".

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС, в "Российской газете" и показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСассу-Нгессо, ДениРоссияКонго (РК)
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