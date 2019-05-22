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Президент Конго: РФ может сыграть роль в выстраивании новой системы безопасности в Африке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия может принять участие в выстраивании новой системы безопасности в африканском регионе. Об этом заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Россия - это важная страна, стратегический партнер, который может сыграть свою роль в период, когда Африка ищет сотрудничества для построения в регионе нового мира, инфраструктуры, новых экономик и системы безопасности, - подчеркнул президент. - Африканский народ сейчас хочет развивать экономику и утверждаться в мире, Россия может занять стратегическую позицию в данном процессе".

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